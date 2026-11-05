Ketum BPPKB Banten Desak Polri Usut Tuntas Penyadapan Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri harus membongkar hingga ke akar-akarnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi lainnya sebagai tersangka.

Demikian penegasan Ketua Umum Barisan Perubahan Pemersatu Keluarga Besar (BPPKB) Banten HDS Adi Kurnia Setiadi kepada wartawan, Kamis (5/11).

"Penyidik juga harus di membongkar dugaan motif di balik skandal tersebut," kata Adi yang merupakan Deputi Keamanan Nasional DPP Partai Demokrat ini.

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Adi berharap kasus dugaan penyadapan ilegal ini diusut secara tuntas dan transparan.

Aparat penegak hukum diminta tidak hanya mengungkap pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.

"Siapa saja yang terlibat harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai penanganannya hanya berhenti pada orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Adi.

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Adi berpandangan dugaan keterlibatan Listyo Sigit Prabowo dalam perkara tersebut merupakan persoalan serius yang menyangkut pengendalian kewenangan aparat penegak hukum.

"Ini bukan kasus pidana biasa. Kasus ini menyentuh jantung persoalan negara hukum. Ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan di sana," kata Adi.