Ketum DPP KNPI Ali Hanafiah Dukung Pelibatan Kantin Sekolah Dalam Program MBG

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Dr. Ali Hanafiah, SE, SH, M.Si mendukung pelibatan kantin sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, langkah tersebut dapat membuat penyaluran anggaran lebih tepat sasaran kepada siswa.

Ali Hanafiah menyampaikan hal itu menanggapi rencana pelibatan kantin sekolah, guru, dan kepala sekolah dalam pelaksanaan program MBG seperti pandangan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryanti Deyang.

"Melibatkan kantin sekolah dan seluruh unsur sekolah dalam penyediaan makan bergizi gratis akan membuat anggaran yang dialokasikan pemerintah dapat diterima secara utuh oleh para siswa. Langkah ini juga diyakini mampu memutus mata rantai praktik penyimpangan dan kebocoran yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” kata Ali dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Ali berharap kebijakan tersebut segera direalisasikan oleh Kepala BGN yang baru.

Menurutnya, perubahan pola penyaluran diperlukan agar pelaksanaan program MBG berjalan lebih efektif dan transparan.

Dia menilai berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

"Kami berharap Kepala BGN yang baru dapat segera memperbaiki pola penyaluran makan bergizi gratis kepada para siswa. Program ini merupakan langkah mulia Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia,” ujarnya.