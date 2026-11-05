Ketum Exponen 08 Dukung Kapolri Usut Tuntas Penyadapan Prabowo oleh Listyo
jpnn.com - Ketua Umum sukarelawan Exponen 08 M. Damar mendukung penuh langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh Listyo Sigit Prabowo (LSP) dkk.
Damar menilai kasus ini mendapat sorotan serius dari publik, lantaran penyadapan kepala negara tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa, sehingga harus diusut tuntas dan para pelaku mesti dihukum berat.
"Dugaan penyadapan tersebut menjadi persoalan serius karena sasarannya adalah Presiden RI, apalagi perkara itu turut menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo," kata Damar, Kamis (5/11/2026).
Dia memandang kasus penyadapan terhadap kepala negara memiliki dimensi kejahatan yang sangat serius karena menyangkut keamanan dan kedaulatan negara. Bahkan, kasus ini bisa ada kaitannya dengan dugaan makar, karena yang disadap adalah seorang presiden .
"Kasus dugaan penyadapan ini bisa jadi ada upaya makar. Sebab bagaimana bisa seorang Kapolri yang masih aktif saat itu melakukan penyadapan terhadap Presiden," tuturnya.
Menurut Damar, kasus ini juga menjadi sebuah ironi bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Sebab, penyadapan ini baru pertama kali terjadi sepanjang republik ini berdiri.
Oleh karena tu, Polri di bawah pimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto harus mengusut tuntas skandal ini.
"Kami mendukung Bapak Kapolri Suyudi dalam penegakan hukum dan memberikan apresiasi serta hormat yang setinggi-tingginya karena dapat menjaga Presiden Prabowo Subianto," ujar Damar.
Ketum Relawan Exponen 08 M. Damar mendukung Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengusut tuntas penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh Listyo Sigit Prabowo.
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