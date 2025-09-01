Ketum FKPPAI Imbau Masyarakat Jaga Persatuan, Sampaikan Aspirasi dengan Damai

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuda Pecinta Alam Indonesia (FKPPAI) Alam Slamet Barkah mengajak seluruh elemen bangsa untuk menempatkan persatuan Indonesia sebagai prioritas utama di tengah dinamika aksi masyarakat belakangan ini.

Alam menekankan bahwa hak menyampaikan aspirasi harus dilakukan dengan damai, tertib, dan beradab, tanpa merusak fasilitas umum maupun mengganggu kepentingan masyarakat luas.

“Persatuan bangsa lebih penting daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Mari kita hindari provokasi yang bisa memecah belah kita,” ujarnya.

Alam juga menegaskan bahwa dialog dan musyawarah adalah jalan terbaik dalam mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa.

"Menjaga ketertiban bukan hanya kewajiban aparat, tetapi tanggung jawab setiap warga negara yang mencintai Indonesia," tegasnya.

Dia mengajak seluruh masyarakat menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi demi masa depan bangsa yang lebih kokoh dan bersatu.

"Berharap seluruh elemen masyarakat menyalurkan aspirasi secara konstruktif, tetap menjunjung persatuan, dan menjaga keharmonisan sosial sebagai fondasi kuat negara," ujarnya. (rhs/jpnn)



