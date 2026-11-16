Ketum FWJI Soroti Tambang Ilegal di Wilayah Gunung Pongkor

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan menyoroti maraknya fenomena Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Gunung Pongkor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dia menyebut kondisi tersebut menimbulkan polemik dan konflik yang berkepanjangan di area penambangan emas yang lokasinya masuk ke PT. Antam TBK UBPE Pongkor.

Menurutnya, hal tersebut merambah ke area PT. Antam yang notabene merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, kata dia, pada kenyataannya banyak "pemain" atau yang biasa disebut "Gurandil" melakukan penambangan di area tersebut.

Opan juga mmenyoroti perilaku oknum aparat penegak hukum (APH) maupun penyelengara tambang ilegal sudah tidak lagi melihat aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Miris melihatnya, mereka-mereka itu seakan berani memainkan hukum demi hasil jarahan bumi tanpa prosedural yang berlaku. Padahal Presiden Prabowo sudah tegas untuk memberantas dan membabat habis para mafia cukong tambang emas ilegal," ujar Opan dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

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Opan menilai persoalan itu bukan persoalan lokal, akan tetapi menjadi persoalan nasional.

Opan juga mengingatkan PT. Antam TBK UBPE Pongkor sebagai pemegang hak kuasa pertambangan di wilayah tersebut dapat membersihkan dirinya dari para oknum pegawai yang "bermain" dengan Penambang Emas Tanpa Ijin yang masuk ke wilayah eksplorasi Level 701.