Ketum GCP Menilai Komjen Suyudi Ario Seto Layak Jadi Kapolri

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), H. Kurniawan, menilai Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Suyudi Ario Seto merupakan figur tepat untuk memimpin Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dalam keterangannya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, H. Kurniawan menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Suyudi sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Dia menilai Suyudi dikenal sebagai sosok berintegritas dan berkomitmen tinggi dalam penegakan hukum.

“Presiden Prabowo sudah tepat melantik beliau sebagai Kepala BNN. Namun saya juga sangat yakin bila Komjen Suyudi memimpin Polri, karena rekam jejaknya jelas, berpengalaman, dan berintegritas,” kata Kurniawan, Senin (15/9).

Sebelum menjabat Kepala BNN, Suyudi pernah dipercaya sebagai Kapolda Banten, Wakapolda Metro Jaya (2023), Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri (2020), hingga Wadirtipidsiber Bareskrim Polri (2020).

Segudang pengalaman tersebut, menurut Kurniawan, menjadi modal penting untuk memimpin Korps Bhayangkara.

Dia menambahkan, di era perubahan cepat saat ini, Polri membutuhkan pembaruan yang lebih modern dan profesional.

Sosok Suyudi diyakini dapat membawa institusi Polri lebih adaptif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.