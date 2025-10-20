menu
Ketum GCP Paparkan Lima Poin Seruan Kebangsaan bagi Presiden Prabowo

Ketum GCP Paparkan Lima Poin Seruan Kebangsaan bagi Presiden Prabowo
Ketum GCP H Kurniawan saat diwawancarai awak media, Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), H. Kurniawan, menyampaikan lima seruan kebangsaan untuk Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikannya dalam forum refleksi kepemimpinan nasional yang digelar bersama Gerakan Asta Cita Nasional (GAN) di Balai Nyi Ageng Serang, Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Menurut Kurniawan, forum tersebut menjadi ajang untuk memberikan masukan konstruktif kepada Presiden Prabowo setelah satu tahun kepemimpinannya.

“Refleksi ini bukan hanya bentuk apresiasi, tapi juga wujud tanggung jawab moral relawan untuk terus mengawal arah pembangunan nasional,” ujar Kurniawan.

Dia menegaskan bahwa GCP memiliki lima seruan kebangsaan yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo.

Pertama, menunjukkan kepada masyarakat bahwa pendukung Prabowo tetap solid. Kedua, Presiden diminta tidak ragu dalam mengambil keputusan strategis.

Ketiga, melakukan evaluasi terhadap para pembantu yang tidak loyal. Keempat, memperbanyak kunjungan ke daerah. Kelima, menjaga soliditas relawan dalam menghadapi dinamika politik nasional.

“Lima poin ini penting agar semangat perjuangan tetap terjaga dan arah kepemimpinan Presiden Prabowo tetap kuat di tengah tantangan politik dan ekonomi global,” tegas Kurniawan.

Ketua Umum GCP H. Kurniawan ungkap lima seruan politik untuk Presiden Prabowo Subianto.

