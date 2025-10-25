Ketum GCP: Pelindo dan Angkasa Pura Potensial Kalahkan BUMN Kelas Atas

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), H. Kurniawan, menilai PT Pelindo dan PT Angkasa Pura memiliki potensi besar untuk menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan laba tinggi. Kedyuanya mampu bersaing dengan perusahaan pelat merah kelas atas seperti, BRI, Mandiri, dan Pertamina.

Menurutnya, sejumlah BUMN sektor keuangan dan energi sudah mencatatkan laba besar sepanjang 2024.

“Beberapa BUMN yang memberikan laba besar pada tahun 2024 adalah BRI sebesar Rp60,64 triliun, Bank Mandiri Rp55,8 triliun, dan Pertamina Rp49,54 triliun. Nah, mestinya Pelindo dan Angkasa Pura bisa menjadi BUMN yang seksi dan menghasilkan laba tinggi bagi negara,” ujarnya, Sabtu (25/10).

Baca Juga: Ketum GCP Menilai Komjen Suyudi Ario Seto Layak Jadi Kapolri

Kurniawan menilai, khusus Pelindo, dibutuhkan strategi komprehensif yang menyentuh aspek operasional, pasar, keuangan, serta kebijakan korporasi.

Strategi peningkatan laba Pelindo, lanjutnya, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan operasional pelabuhan, meningkatkan volume dan efisiensi logistik, mendiversifikasi sumber pendapatan, serta mengelola aset dan keuangan secara optimal. Selain itu, inovasi dan transformasi digital juga perlu diperkuat.

“Kemitraan strategis dan ekspansi regional akan meningkatkan daya saing, sementara aspek keberlanjutan dan reputasi penting untuk menjaga kepercayaan investor,” paparnya.

Baca Juga: Ketum GCP Ajak Warga Keerom Menangkan Paslon 2 Mariyo di PSU Pilgub Papua

Kurniawan menekankan bahwa faktor terpenting dalam peningkatan laba adalah komitmen dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Pelindo itu gerbang negara, begitu juga dengan Angkasa Pura sebagai pintu ekspor-impor. Jadi yang dibutuhkan adalah SDM yang berintegritas dan efisien,” katanya.