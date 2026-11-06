Ketum Gen Z: Kami Menangis Dengar Jokowi Bela Nama Baik Ibunya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gen Z Arwin Welhalmina mengaku terharu hingga meneteskan air mata saat menyaksikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memperjuangkan nama baik mendiang ibunya, Sudjiatmi Notomiharjo, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sidang itu menjadi sorotan karena Jokowi menyampaikan kemarahan dan rasa tersinggung atas ucapan para terdakwa yang menyatakan Sudjiatmi bukan ibu kandungnya.

Jokowi menegaskan bahwa Sudjiatmi adalah ibu yang melahirkan, membesarkan, dan menyekolahkannya dengan penuh perjuangan.

"Sedih sekali, saya sampai meneteskan air mata melihat Pak Jokowi di dalam sidang memperjuangkan nama baik ibunya, Ibu Sudjiatmi Notomiharjo," ujar Arwin.

Menurut dia, banyak warganet di media sosial juga mengaku menangis. Nada dan suara Jokowi yang terdengar bergetar dan terisak-isak di ruang sidang, katanya, belum pernah didengar rakyat Indonesia sebelumnya.

"Baru kali ini rakyat Indonesia mendengar suara Pak Jokowi terisak-isak. Untuk pertama kalinya, rakyat menangisi sosok yang biasanya tegar, ketika ia membela harkat dan martabat seorang ibu," kata dia.

Dia menuturkan di hadapan hukum seorang pemimpin boleh saja lantang, tetapi di hadapan nama ibunya dia hanya seorang anak.

“Dan air mata seorang anak yang membela ibunya selalu punya bahasa yang dipahami semua orang," tuturnya.