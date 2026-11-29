jpnn.com, BOGOR - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di hadapan Presiden Prabowo Subianto berbicara calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Bahlil mengatakan Partai Golkar menyerahkan pilihan wapres kepada Prabowo.

"Jadi, Bapak Presiden, DPP Partai Golkar menyerahkan dukungannya, siapa pun yang Bapak pilih, itulah pilihan DPP Partai Golkar. Yang tahu itu adalah Bapak," kata Bahlil pada puncak peringatan HUT Ke-62 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Dia mengibaratkan posisi Partai Golkar dalam menentukan dukungan terhadap calon wakil presiden sebagai makmum yang mengikuti imam, dengan menempatkan Prabowo sebagai pemimpin yang menjadi rujukan sikap politik partai tersebut.

"Dalam konteks ini, izinkan kami untuk menjadi makmum yang baik. Saya ingin menjadi makmum yang baik karena tidak ingin menjadi makmum yang lebih tahu daripada imam," ujarnya.

Bahlil juga menyinggung dua calon wakil presiden yang telah diusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, yang turut menghadiri perayaan HUT Partai Golkar itu.

Ia menyebut kedua figur tersebut merupakan sahabat dekatnya, namun tidak menyatakan dukungan secara khusus kepada salah satu calon.

Bahlil menegaskan dukungan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo merupakan salah satu keputusan utama Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada 2024, selain target meningkatkan perolehan kursi legislatif.