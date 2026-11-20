jpnn.com, JAKARTA - Rosatom dan IWAPI mengadakan kolaborasi untuk Asean, Russia forum dialog dalam women's high technology industry yang diadakan di Jakarta pada 17 November 2026.

Event ini menampilkan para profesional perempuan dari Russia dan negara-negara Asean untuk meningkatkan kepemimpinan wanita, teknologi nuklir dan wirausaha di bidang teknologi.

Forum ini diadakan oleh HIMNI melalui program nuklir dan perempuan bersama komunitas perempuan rosatom.

Pada kesempatan ini, rosatom state corporation menandatangani MOU bersama Ketua Umum DPP IWAPI Tatyana Sentani Sutara dan acara ini didukung oleh Eurassian Women's Forum dan International Council for Supporting Women in Industries and Technology (ICWITI).

Diadakan di Merlyn Park Hotel Jakarta, forum ini menampilkan tema Unity in Diversity : Woman Advancing, energy, and wellbeing for all.

"Diskusi berfokus kepada pemberdayaan perempuan pengusaha dan ekspansi jaringan bisnis antara pengusaha-pengusaha Indonesia dan Rusia," kata Tatyana Sentani.

Selain itu, para peserta juga menggali strategi agar generasi berikutnya agar ke depan perempuan bisa lebih berperan didalam kepemimpinan dalam energy nuklir dan transformasi digital.

"IWAPI merupakan mitra strategis bagi Rosatom maupun Council of the Eurassian Womens Forum dan ICWITI," kata dia.