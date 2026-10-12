menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Ketum Jakmania Minta Maaf soal Penyerangan Bus Persib, Bergerak Cari Pelaku

Ketum Jakmania Minta Maaf soal Penyerangan Bus Persib, Bergerak Cari Pelaku

Ketum Jakmania Minta Maaf soal Penyerangan Bus Persib, Bergerak Cari Pelaku
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua The Jakmania Muhammad Aditya Putra, beberapa waktu lalu. Foto: dok. JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Penyerangan bus yang membawa rombongan Persib Bandung EPA U-18 di Batang, Jawa Tengah menjadi sorotan.

Ketua Umum The Jakmania Muhammad Aditya Putra prihatin dan menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa yang mencoreng rivalitas sepak bola Indonesia tersebut.

Aditya menegaskan bahwa aksi perusakan kendaraan yang mengangkut pemain muda Persib Bandung merupakan tindakan yang keliru. Ia tidak membenarkan kekerasan dalam bentuk apa pun, terlepas dari rivalitas yang selama ini melekat antara suporter Persija Jakarta dan Persib Bandung.

Baca Juga:

Aditya mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berupaya mengidentifikasi orang-orang yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut.

"Dari perspektif mana pun kejadian semalam jelas salah. Kami sedang terus mengidentifikasi siapa yang melakukan," kata Aditya melalui Instagram Stories.

Dia juga menegaskan bahwa proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada pihak berwenang. Dengan demikian, penanganan kasus tersebut diharapkan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga:

"Untuk selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada yang berwenang," katanya.

Aditya pun menutup pernyataannya dengan menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa rombongan tim akademi Persib Bandung tersebut.

Ketum The Jakmania Muhammad Aditya Putra mengecam aksi penyerangan terhadap bus Persib U-18.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co