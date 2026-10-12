Ketum Jakmania Minta Maaf soal Penyerangan Bus Persib, Bergerak Cari Pelaku
jpnn.com - JAKARTA - Penyerangan bus yang membawa rombongan Persib Bandung EPA U-18 di Batang, Jawa Tengah menjadi sorotan.
Ketua Umum The Jakmania Muhammad Aditya Putra prihatin dan menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa yang mencoreng rivalitas sepak bola Indonesia tersebut.
Aditya menegaskan bahwa aksi perusakan kendaraan yang mengangkut pemain muda Persib Bandung merupakan tindakan yang keliru. Ia tidak membenarkan kekerasan dalam bentuk apa pun, terlepas dari rivalitas yang selama ini melekat antara suporter Persija Jakarta dan Persib Bandung.
Aditya mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berupaya mengidentifikasi orang-orang yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut.
"Dari perspektif mana pun kejadian semalam jelas salah. Kami sedang terus mengidentifikasi siapa yang melakukan," kata Aditya melalui Instagram Stories.
Dia juga menegaskan bahwa proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada pihak berwenang. Dengan demikian, penanganan kasus tersebut diharapkan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
"Untuk selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada yang berwenang," katanya.
Aditya pun menutup pernyataannya dengan menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa rombongan tim akademi Persib Bandung tersebut.
Ketum The Jakmania Muhammad Aditya Putra mengecam aksi penyerangan terhadap bus Persib U-18.
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