jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie melantik Ketum IWAPI Tatyana Sentani Sutara dan pengurus periode 2026-2031.

Pelantikan digelar di Menara Kadin, Jakarta, dan turut dihadiri Ketua Dewan Kehormatan DPP IWAPI Nita Yudi.

Anindya Bakrie yang juga Dewan Pembina IWAPI mengajak IWAPI menjadi gerbang yang membantu dunia usaha untuk membantu pengusaha perempuan.

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"Menjadi jembatan rantai pasok dan suara pengusaha perempuan supaya selalu didengar, aktif mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan aktif menyuarakan pengusaha Indonesia di forum internasional," kata Anindya.

Nita Yudi yang merupakan Ketua Umum IWAPI dua periode, yaitu 2015-2021 dan periode 2021-2026 menyatakan ini merupakan tongkat kepemimpinan yang luar biasa, mengingat pengalaman dan prestasi Tatyana selama ini.

"Diharapkan program kerja yang sudah baik akan jauh lebih baik lagi. Kuatkan barisan, lurus, dan fokus pada pekerjaan," ujarnya.

IWAPI yang merupakan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia baru saja mengadakan MUNAS ke-X pada 1-3 November 2026 dan terpilih Tatyana Sentani Sutara sebagai Ketua Umum DPP IWAPI periode 2026 - 2021.

Terpilihnya Tatyana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor AHU-0002049.AH.01.08 Tahun 2026 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan IWAPI.