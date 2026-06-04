Ketum KNPI Ali Hanafiah Apresiasi Langkah Presiden Ganti Kepala BGN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Dr. H. Ali Hanafiah SH, MH, M.Si mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto terkait pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ali menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden yang disebut telah mengganti Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menunjuk Nanik Sudaryanti Deyang sebagai penggantinya.

"Saya selaku Ketua Umum KNPI mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang mengganti saudara Dadan Hindayana dengan Ibu Nanik Sudaryanti Deyang,” kata Ali Hanafiah, Rabu (3/6/2026).

Menurut Ali, pergantian tersebut menunjukkan komitmen Presiden dalam memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai tujuan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengamankan seluruh kebijakan beliau, khususnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Ali yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi Banten menilai pergantian pimpinan BGN menjadi bukti keseriusan Presiden dalam menjalankan program-program strategis nasional secara optimal serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dia menilai berbagai persoalan yang muncul di lapangan berpotensi menghambat pelaksanaan program pemerintah sehingga diperlukan langkah cepat untuk melakukan pembenahan.

"Semoga langkah ini menjadi yang terbaik untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan baik di seluruh Indonesia," katanya.