jpnn.com, JAKARTA - Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI memunculkan sejumlah nama yang dinilai layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur paling ideal untuk mengisi kursi wapres yang ditinggalkan Gibran.

"Dasco memiliki kemampuan membangun komunikasi politik sekaligus menjadi jembatan antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil," kata Jumhur, Selasa (17/11).

Dia menjelaskan sosok wapres pengganti Gibran semestinya berasal dari kalangan yang telah teruji loyalitas dan komitmennya dalam mengamankan kepemimpinan politik Presiden Prabowo.

Oleh karena itu, dia berpandangan Partai Gerindra menjadi pilihan paling tepat untuk mengisi posisi tersebut.

"Agar pemerintah semakin fokus melaksanakan visi Presiden, maka sebaiknya Wapres dari Gerindra saja," kata Jumhur.

Jumhur menyadari mundurnya Gibran membuka ruang bagi partai-partai politik untuk mengusulkan kader terbaiknya sebagai calon wapres.

Namun, menurutnya, stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pelaksanaan visi Presiden Prabowo harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sosok pengganti Gibran.