Ketum Logis 08 Anshar Ilo: Dasco Layak Gantikan Gibran Jadi Wapres

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo menilai nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak masuk dalam pertimbangan politik untuk mengisi posisi Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri.

Anshar menyampaikan pandangan politiknya mengenai pentingnya memperkuat kepemimpinan nasional dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Baginya, dinamika politik nasional saat ini perlu disikapi secara matang dengan mengedepankan kepentingan bangsa, stabilitas pemerintahan, serta keberlanjutan agenda strategis Presiden Prabowo Subianto.

"Wakil Presiden tidak semestinya hanya menjadi ruang perebutan kepentingan politik maupun kalkulasi kekuatan kelompok tertentu. Lebih dari itu, proses tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan dalam menjalankan agenda pembangunan nasional," ujar Anshar Ilo dalam keterangannya resminya ke wartawan di Jakarta, Minggu (15/11).

Anshar menyebut Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang patut dipertimbangkan dalam dinamika tersebut.

Posisi Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra menjadi bagian dari latar belakang politik yang dapat diperhitungkan dalam pembahasan calon pendamping Presiden.

"Menurut saya, nama Pak Sufmi Dasco Ahmad patut dipertimbangkan dalam pembahasan calon Wakil Presiden. Ini bukan semata-mata persoalan kedekatan politik, tetapi bagaimana ke depan pemerintahan memiliki kekuatan koordinasi dan komunikasi politik yang baik untuk mendukung agenda Presiden Prabowo. Namun, semuanya harus berjalan sesuai mekanisme konstitusi," ujar Anshar.

Dia juga menegaskan bahwa wacana tersebut merupakan pandangan politik yang disampaikan secara terbuka sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Keputusan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden tetap berada dalam mekanisme ketatanegaraan.