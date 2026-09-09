Ketum Logis 08 Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo Perpanjang Penyaluran Bantuan Beras

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan perpanjangan penyaluran bantuan pangan berupa beras hingga Desember 2026.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat rentan di tengah ancaman dampak El Nino.

Presiden Prabowo sebelumnya memerintahkan jajaran kementerian terkait untuk melanjutkan program bantuan beras pada Oktober, November, dan Desember 2026. Kebijakan ini dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (7/9).

Program tersebut menyasar sekitar 33,2 juta keluarga yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4, dengan alokasi 10 kilogram beras per keluarga setiap bulan. Untuk penyaluran hingga September, bantuan diberikan secara rapel sebesar 30 kilogram.

Anshar Ilo menilai keputusan Presiden Prabowo tersebut merupakan langkah tepat karena potensi El Nino tidak hanya berkaitan dengan persoalan cuaca, tetapi juga dapat berdampak terhadap produksi pertanian, harga pangan, hingga daya beli masyarakat.

“Kami mengapresiasi dan mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo memperpanjang bantuan beras hingga Desember. Ini menunjukkan negara hadir dan tidak membiarkan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi sendirian,” ujar Anshar Ilo di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Menurutnya, bantuan pangan menjadi penting untuk menjaga masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok ketika memasuki periode yang berpotensi mengalami paceklik.

Anshar juga menilai kebijakan tersebut memiliki dampak ganda. Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, distribusi beras pemerintah dapat membantu menjaga stabilitas harga dan daya beli.