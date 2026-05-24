Ketum Logis 08 Apresiasi Prabowo Fokus Membangun Stabilitas Ekonomi dari Sektor Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Relawan Prabowo-Gibran Logis 08 mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai konsisten menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penguatan sektor pangan dan program swasembada nasional.

Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menilai strategi pemerintah yang memprioritaskan ketahanan pangan merupakan langkah tepat di tengah ketidakpastian ekonomi global, pelemahan mata uang berbagai negara, hingga ancaman krisis pangan dunia.

"Ketika banyak negara menghadapi tekanan ekonomi dan gejolak geopolitik, Presiden Prabowo justru fokus memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui pangan. Ini langkah strategis dan realistis,” ujar Anshar Ilo, Minggu (24/5/2026).

Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan ketahanan pangan merupakan fondasi utama menjaga kedaulatan bangsa.

Pemerintah juga terus mendorong program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, pembangunan desa nelayan, hingga penguatan sektor pertanian dan peternakan nasional.

Menurutnya, sektor pangan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas harga, daya beli masyarakat, serta ketahanan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan produksi beras, jagung, peternakan, hingga penguatan gudang pangan nasional patut diapresiasi.

Dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026, Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada beras dan menuju swasembada pangan nasional.