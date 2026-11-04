Ketum Logis 08 Suarakan Hukuman Berat untuk Penyadap Ilegal

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjadi sorotan publik.

Dia mendesak seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses hukum secara tegas dan dijatuhi hukuman berat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Anshar menegaskan dugaan penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto maupun sejumlah pejabat negara dan pihak lainnya merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele.

“Ini persoalan serius. Saya geram jika ada pihak yang menggunakan kewenangan dan fasilitas negara untuk melakukan tindakan melawan hukum. Jika terbukti, perbuatan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara dan amanah jabatan. Siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Anshar dalam keterangan persnya, Rabu (4/11).

Dia juga secara khusus meminta siapa pun yang merasa terlibat dalam perkara tersebut agar segera menyerahkan diri kepada aparat penegak hukum.

“Bagi siapa pun yang merasa terlibat, segera serahkan diri. Jangan bersembunyi, jangan menghindar, dan jangan mencoba menghalangi proses hukum. Hadapi secara terbuka dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan,” ujarnya.

Menurut Anshar, pengusutan perkara ini harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan profesional. Aparat penegak hukum diminta menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk pihak yang diduga memerintahkan, melaksanakan, memfasilitasi, maupun membantu tindakan tersebut.

Dia menilai penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pihak-pihak tertentu. Seluruh dugaan keterlibatan harus dibuka berdasarkan alat bukti dan fakta hukum.