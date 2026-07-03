Ketum LOGIS 08 Dukung Danantara Gandeng KPK untuk Bersih-Bersih Proyek Hilirisasi BUMN
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo mendukung dan mengapresiasi langkah Danantara Indonesia memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan proyek-proyek strategis nasional, khususnya sektor hilirisasi BUMN, berjalan secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Anshar Ilo menyampaikan dukungan tersebut menyusul pernyataan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, yang mengungkapkan dalam pertemuan dengan KPK, pihaknya memperoleh berbagai masukan terkait mitigasi potensi tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN.
Dony juga menyebutkan bahwa kerja sama antara Danantara dan KPK akan diperkuat melalui mekanisme yang lebih formal.
Ketua Umum LOGIS 08, Anshar Ilo, menilai langkah tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola pemerintahan dan BUMN yang profesional serta berintegritas.
"LOGIS 08 mendukung penuh langkah Danantara menggandeng KPK. Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti pada aspek pencegahan, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk membersihkan proyek-proyek hilirisasi BUMN dari dugaan penyimpangan, permainan oknum, maupun praktik korupsi yang berpotensi merugikan negara," ujar Anshar Ilo.
Menurut mantan wakil Ketua Umum DPP KNPI ini, proyek hilirisasi yang menjadi salah satu prioritas pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Karena itu, setiap penggunaan anggaran, proses investasi, hingga pengadaan barang dan jasa harus diawasi secara ketat.
Anshar menegaskan keberadaan Danantara sebagai pengelola investasi strategis akan semakin mendapat kepercayaan publik apabila dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat.
Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo mendukung dan mengapresiasi langkah Danantara Indonesia memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
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