jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menyatakan dukungannya terhadap sikap tegas Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memberikan klarifikasi atas tuduhan keterlibatan dirinya dalam praktik judi online (judol), serta tudingan doxing dan intimidasi yang beredar di ruang publik.

"Langkah Dasco yang secara terbuka memberikan penjelasan sekaligus mempertimbangkan langkah hukum terhadap unggahan yang secara langsung menuduh dirinya terlibat judi online merupakan sikap yang patut dihormati," ujar Anshar Ilo dalam keterangannya pada Rabu (18/11/2026).

Dia menilai setiap warga negara, termasuk pejabat publik, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tuduhan yang tidak disertai bukti dan berpotensi merusak nama baik.

"Kita tidak menginginkan ruang demokrasi kita berubah menjadi ruang penghakiman," ujar Anshar Ilo.

Lebih lanjut, dia menyampaikan kritik adalah hak setiap warga negara, tetapi menyebarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas juga tidak bisa dibenarkan.

"Harus ada tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan berpendapat," tegas Anshar Ilo.

Anshar menegaskan LOGIS 08 mendukung kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Namun, kebebasan tersebut harus tetap mengedepankan prinsip akurasi, keberimbangan, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.