Ketum Logis 08 Dukung Penguatan Tata Kelola MBG untuk Jamin Mutu dan Keamanan Pangan

jpnn.com - Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo mendukung langkah pemerintah memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam memastikan jaminan mutu, kebersihan, kesehatan dan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.

Dukungan tersebut disampaikan Anshar Ilo menyusul masih adanya kejadian gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan MBG di sejumlah daerah.

Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi momentum untuk semakin memperketat pengawasan dan memperbaiki sistem pelaksanaan program, bukan menjadi alasan untuk menghentikan program strategis pemerintah tersebut.

"MBG adalah program besar dan sangat penting bagi masa depan generasi Indonesia. Karena itu, kualitas, kebersihan dan keamanan makanan harus menjadi prioritas utama. Setiap persoalan yang terjadi harus segera dievaluasi dan diperbaiki," ujar Anshar.

Dia menilai penguatan tata kelola harus dilakukan mulai dari proses pengadaan dan pemeriksaan bahan baku, pengolahan makanan, kebersihan dapur, penyimpanan, pengemasan hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Menurut Anshar, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus benar-benar menjalankan standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah. Pengawasan juga perlu dilakukan secara berlapis dan berkelanjutan agar potensi masalah dapat dicegah sebelum makanan sampai kepada anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.

"Jangan sampai ada celah dalam prosesnya. Dari bahan baku masuk sampai makanan diterima oleh anak-anak harus ada standar dan pengawasan yang jelas. Kalau ada dapur atau SPPG yang tidak memenuhi standar, harus segera diperbaiki dan bila perlu dihentikan sementara sampai memenuhi ketentuan," tegasnya.

Anshar juga mengapresiasi langkah pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait yang terus memperkuat standar higiene dan sanitasi.