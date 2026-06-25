Ketum LOGIS 08 Dukung Prabowo Wujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan sebagaimana disampaikan pada Pekan Nasional (PENAS) XVII Petani dan Nelayan di Gorontalo.

Menurut Anshar Ilo, berbagai capaian di sektor pertanian yang ditunjukkan pemerintah menjadi bukti bahwa kebijakan yang berpihak kepada petani dan nelayan mulai memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan ketahanan pangan nasional.

"LOGIS 08 menyambut baik dan mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan yang kuat dan berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan fondasi penting bagi kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat," ujar Anshar Ilo, Kamis (25/6).

Dia menilai langkah pemerintah dalam memperkuat produksi pangan, mempermudah akses pupuk bagi petani, mendorong hilirisasi komoditas strategis, serta memberikan perhatian kepada nelayan merupakan kebijakan yang tepat dalam menghadapi tantangan global, termasuk ancaman krisis pangan yang tengah dihadapi sejumlah negara.

Menurut mantan Waketum DPP KNPI ini, keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan produksi pangan hingga mampu mengekspor beras, jagung, dan pupuk menunjukkan bahwa sektor pertanian nasional memiliki potensi besar untuk menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nasional.

"Ketika petani dan nelayan mendapatkan dukungan yang memadai, maka ketahanan pangan akan semakin kuat. Kami melihat pemerintah saat ini memberikan perhatian serius terhadap sektor yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat," kata eks aktivis HMI ini.

Anshar juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah di bidang pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan agar cita-cita swasembada pangan dapat terwujud secara berkelanjutan.

"Keberhasilan mewujudkan swasembada pangan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, nelayan, akademisi, dunia usaha hingga masyarakat luas. LOGIS 08 siap mengawal dan mendukung program-program yang bertujuan memperkuat kedaulatan pangan Indonesia," ujar Anshar Ilo.(fri/jpnn)