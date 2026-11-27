Ketum LOGIS 08 Dukung Sugiono, Representasi Milenial dan Gen Z Dalam Kepemimpinan Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo menilai Sugiono merupakan salah satu figur yang tepat untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden RI.
Menurutnya, Sugiono memiliki kapasitas dan pengalaman politik yang dapat menjadi modal untuk mengakomodasi aspirasi generasi muda, khususnya Milenial dan Generasi Z.
Anshar mengatakan Indonesia saat ini memiliki kekuatan demografi yang besar dari kalangan Milenial dan Gen Z.
Berdasarkan data kependudukan Dukcapil Kemendagri tahun 2026, jumlah kedua generasi tersebut mencapai sekitar 143,9 juta jiwa atau hampir 50 % dari total penduduk Indonesia.
Besarnya jumlah tersebut, kata Anshar, harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan arah kepemimpinan nasional.
Generasi muda membutuhkan representasi aspirasi dalam pemerintahan, terutama menyangkut lapangan pekerjaan, pendidikan, perumahan, kewirausahaan, ekonomi digital, dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan.
"Menurut kami, Sugiono memiliki potensi untuk menjadi figur yang mampu membawa dan mengakomodasi aspirasi generasi Milenial dan Gen Z. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya memikirkan kondisi saat ini, tetapi juga memahami tantangan dan harapan generasi masa depan,” ujar Anshar Ilo di Jakarta, Jumat (27/11).
Dia menilai pendampingan terhadap Presiden Prabowo membutuhkan sosok yang mampu menerjemahkan agenda besar pemerintahan ke dalam kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok usia produktif dan generasi muda.
Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo menilai Sugiono merupakan salah satu figur yang tepat untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden RI.
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