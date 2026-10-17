Ketum Logis 08 Menepis Kesimpulan Hasil Survei SMRC, Simak

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 1–10 Oktober 2026 yang menunjukkan rendahnya dukungan pemilih partai politik parlemen terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam simulasi semi-terbuka.

Anshar menilai hasil survei tersebut perlu dibaca secara proporsional dan tidak serta-merta dijadikan kesimpulan bahwa dukungan masyarakat terhadap Prabowo melemah secara menyeluruh.

Menurutnya, survei merupakan potret opini publik pada periode tertentu, sedangkan dinamika politik dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah terus berkembang.

“Survei tentu perlu dihormati sebagai salah satu instrumen untuk membaca opini publik. Namun, hasilnya harus ditempatkan sesuai konteks, metode, dan pertanyaan yang digunakan. Jangan sampai satu simulasi pilihan calon langsung digeneralisasi sebagai gambaran utuh dukungan rakyat terhadap Presiden Prabowo,” ujar Anshar Ilo dalam keterangannya, Sabtu (17/10).

Dia menegaskan pilihan responden dalam simulasi calon presiden tidak selalu identik dengan penilaian mereka terhadap kinerja pemerintahan.

Masyarakat dapat memiliki beragam pertimbangan politik, termasuk preferensi terhadap figur lain, tanpa otomatis berarti menolak program maupun kebijakan pemerintah yang sedang berjalan.

Menurut Anshar, angka dukungan terhadap Prabowo di kalangan pemilih partai politik juga perlu dibaca dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, mulai dari karakteristik responden, tingkat pengenalan terhadap nama-nama yang disimulasikan, hingga perkembangan situasi politik pada saat survei dilakukan.

“Memilih partai dan memilih calon presiden merupakan dua hal yang berkaitan, tetapi tidak selalu berjalan linear. Karena itu, hasil simulasi pilihan calon tidak bisa langsung dijadikan satu-satunya dasar untuk menilai kekuatan politik maupun legitimasi kepemimpinan Presiden Prabowo,” tegasnya.