Ketum LOGIS 08: Prabowo Resmikan Ribuan Jembatan, Jutaan Rakyat Terhubung Akses Pendidikan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Relawan Pemenangan Prabowo–Gibran Logis 08 Anshar Ilo mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan ribuan jembatan hasil kerja TNI-Polri serta ribuan sumber air bersih TNI Angkatan Darat (AD), Kamis (13/08/2026).

Anshar menilai pembangunan tersebut merupakan bukti bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak hanya berbicara mengenai pembangunan, tetapi menghadirkan kerja nyata yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

"Ini adalah kerja nyata. Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji dan narasi pembangunan, tetapi membutuhkan jalan, jembatan, air bersih, akses pendidikan, akses kesehatan dan akses ekonomi. Hari ini kita melihat negara hadir melalui kerja konkret TNI dan Polri,” ujar Anshar Ilo.

Menurutnya, pembangunan 3.395 jembatan yang dikerjakan TNI-Polri memiliki dampak besar terhadap mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.

TNI AD melaporkan telah mengerjakan 3.008 titik jembatan, dengan 2.500 di antaranya telah selesai dan 508 masih dalam proses.

Dari keseluruhan pekerjaan tersebut, terdapat 798 titik di wilayah terdampak bencana.

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Manfaatnya juga sangat luas. Infrastruktur tersebut membantu membuka akses bagi 9.008 sekolah, menghubungkan 7.807 desa, serta memperlancar akses menuju 4.502 fasilitas kesehatan dan 4.618 fasilitas ekonomi.

Sekitar 4,5 juta masyarakat disebut turut merasakan manfaatnya.