Ketum LOGIS 08 Sarankan Presiden Lakukan Penyegaran di Kabinet
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo memberikan saran kepada Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk melakukan penyegaran beberapa menteri di Kabinet Merah Putih.
Menurut Anshar, posisi strategis sebaiknya diisi oleh tokoh senior yang matang secara pengalaman dan memiliki kapasitas kuat dalam memberikan masukan kebijakan kepada presiden.
Anshar Ilo menilai peran Mensesneg dan Seskab sangat krusial karena menjadi simpul koordinasi pemerintahan sekaligus penghubung antara presiden dengan kementerian serta lembaga negara lainnya.
Oleh karena itu, kata dia, figur yang menduduki jabatan tersebut harus memiliki jam terbang tinggi dan pemahaman mendalam mengenai tata kelola pemerintahan.
“Presiden membutuhkan orang-orang yang matang secara pengalaman dan memiliki perspektif kebijakan yang luas. Posisi Mensesneg dan Seskab sangat strategis, sehingga akan lebih kuat jika diisi oleh tokoh senior yang mampu memberi insight kebijakan yang komprehensif kepada presiden,” ujar Anshar Ilo dalam keterangannya, Senin (9/3).
Dia menjelaskan tokoh yang berpengalaman biasanya memiliki kedewasaan politik serta kemampuan membaca dinamika nasional maupun global secara lebih tajam.
Hal tersebut penting agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah dapat dirumuskan dengan lebih matang dan terukur.
Menurut Anshar, keberadaan figur senior di lingkaran inti presiden juga dapat memperkuat kualitas pengambilan keputusan, sekaligus membantu presiden dalam mengantisipasi berbagai tantangan pemerintahan ke depan.
Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo memberikan saran kepada Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk melakukan penyegaran beberapa menteri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Apa Maksud Panglima TNI Menginstruksikan Status Siaga 1?
- Adidaya Institute Sarankan Presiden Tetap Berkomitmen Dorong Palestina Merdeka dan Jaga Peluang di Board of Peace
- Paijo Parikesit: Awas Ada Gerakan Menjatuhkan Presiden Pakai Isu BOP dan ART
- Cek Endra DPR Apresiasi Penunjukan Menteri ESDM Sebagai Ketua Satgas Transisi Energi Oleh Presiden
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Baik soal Gaji Seluruh Guru PPPK Paruh Waktu, Presiden Sudah Siap, soal Tendik Bagaimana?
- Situasi Global Memanas, Gerakan Nurani Bangsa Ingatkan Presiden