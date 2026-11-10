Ketum Logis 08 Serukan Gerakan Jaga Prabowo dan Kawal Stabilitas Pemerintahan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo menyerukan gerakan nasional bertajuk “Jaga Prabowo” dengan mengajak seluruh elemen relawan, organisasi pendukung, dan masyarakat yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk bersatu menjaga keselamatan kepala negara, stabilitas pemerintahan, serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Anshar Ilo menyampaikan seruan tersebut menyusul mencuatnya dugaan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian publik, disertai berbagai isu serius mengenai dugaan aktivitas yang mengancam keamanan negara, termasuk isu ancaman terhadap keselamatan Presiden.

Menurut Anshar, berbagai informasi dan dugaan yang berkembang di ruang publik harus menjadi perhatian serius seluruh elemen bangsa. Namun, setiap tuduhan harus diuji melalui proses hukum yang transparan, profesional, dan berdasarkan bukti yang sah.

"Ini bukan lagi sekadar persoalan politik atau perbedaan kepentingan. Keselamatan Presiden, keamanan negara, dan kedaulatan bangsa harus menjadi kepentingan bersama. Karena itu, saya menyerukan kepada seluruh relawan dan pendukung pemerintahan Prabowo untuk menggelorakan gerakan Jaga Prabowo,” tegas Anshar Ilo dalam keterangan resminya ke wartawan, Selasa (10/11).

Dia menilai apabila dugaan penyadapan ilegal maupun informasi mengenai ancaman terhadap Presiden terbukti, persoalan tersebut merupakan masalah serius yang tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan hukum.

Anshar juga meminta aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh setiap pihak yang diduga terlibat, termasuk menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual, pihak yang memberikan perintah, sumber pendanaan, serta motif di balik dugaan tindakan tersebut.

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Menurutnya, pengusutan harus dilakukan tanpa pandang bulu agar tidak ada pihak yang kebal hukum.

“Jangan sampai negara kalah oleh kepentingan kelompok atau oknum yang ingin mengganggu stabilitas nasional. Siapa pun yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.