Ketum Logis 08: Survei SMRC Bukan Cerminan Suara Rakyat, Meragukan Validitas Data dan Independensi Lembaga

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo angkat bicara terkait hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Survei SMRC yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 dan dipublikasikan pada akhir Juli mencatat tingkat kepuasan publik berada di angka 51,1 persen.

Menanggapi hal tersebut, Anshar Ilo mempertanyakan validitas sumber data dan independensi lembaga survei tersebut.

"Saya kira publik harus cermat dan berhati-hati menyikapi hasil survei seperti ini. Independensi lembaga surveinya patut dipertanyakan. Yang perlu dipertanyakan bukan hanya angkanya, tetapi juga sumber kevalidan data serta independensinya," ujar Anshar Ilo di Jakarta, Sabtu (1/8).

Mantan Wakil Ketua Umum DPP KNPI itu menilai hasil survei tersebut belum tentu mencerminkan kondisi riil di tengah masyarakat.

Menurutnya, temuan tersebut mengandung banyak kejanggalan sehingga layak dikritisi.

"Saya menduga temuan itu mengandung banyak kejanggalan dan berpotensi bukan merupakan gambaran pendapat publik yang sesungguhnya. Karena itu, hasilnya tidak layak langsung dipercaya tanpa dikaji secara kritis," tegasnya.

Anshar mengatakan masyarakat tidak boleh menerima begitu saja setiap hasil survei yang beredar.