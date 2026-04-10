Ketum Logis 8 Anshar Ilo Desak Kabareskrim Usut Dugaan Makar Oleh Saiful Mujani

jpnn.com - Polemik video viral yang menyeret nama pengamat politik Saiful Mujani terus bergulir dan memicu perdebatan di ruang publik.

Video tersebut dinilai mengandung narasi yang mengarah pada upaya menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menilai pernyataan yang disampaikan dalam video tersebut tidak lagi sebatas kritik, melainkan telah mengarah pada dugaan ajakan makar terhadap pemerintahan yang sah.

“Ini bukan sekadar perbedaan pendapat atau kritik biasa. Jika sudah mengarah pada upaya menggulingkan kekuasaan yang sah, maka ini harus ditindak secara hukum,” tegas Anshar Ilo dalam keterangannya, Kamis (9/4).

Anshar juga menyebut bahwa selain Saiful Mujani, nama Islah Bahrawi turut menjadi pihak yang paling vokal dalam menyuarakan narasi serupa di ruang publik.

Menurutnya, narasi yang berkembang berpotensi memecah belah masyarakat serta mengganggu stabilitas nasional di tengah upaya pemerintah menjalankan berbagai program strategis.

Lebih lanjut, Anshar Ilo mengungkapkan Saiful Mujani sudah bisa di panggil untuk diperiksa pihak kepolisian atas dugaan menyebarkan konten yang mengarah pada tindakan makar. Ia pun meminta aparat penegak hukum bertindak cepat dan profesional.

“Kami meminta Kabareskrim Polri untuk segera menindaklanjuti hal tersebut, secara serius dan transparan. Jangan sampai ada pembiaran terhadap narasi yang dapat mengancam keutuhan bangsa,” ujarnya.