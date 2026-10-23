Ketum Mardiono Pecat Anggota DPRD NTB Secara Sepihak, Internal PPP Panas Lagi?

jpnn.com, MATARAM - Internal DPW PPP Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali bergejolak. Hal ini terjadi setelah DPP PPP mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dengan nomor 0725/SK/DPP/W/IX/2026.

Angota DPRD NTB Fraksi PPP Moh. Akri menyebut bahwa surat keputusan tersebut berisi pemecatan dirinya sebagai anggota legislatif.

“Surat pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PPP Mardiono dan Wakil Sekjen DPP PPP Jabbar Idris. Dan membuat kondisi PPP NTB kurang kondusif,” kata Akri.

Baca Juga: Ulama dan Kiai Sepuh Minta Kepemimpinan Mardiono di PPP Dievaluasi

Selain itu, tanpa alasan yang jelas, Mardiono juga memecatnya sebagai kader PPP.

Padahal, dia adalah kader yang selama puluhan tahun ikut membesarkan PPP hingga akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD NTB.

SK yang dikeluarkan pada 28 September 2026 tersebut kemudian dibatalkan dengan SK Nomor 002/SK/DPP/W/X/2026 tertanggal 19 Oktober 2026.

Kali ini, SK ditandatangani oleh Waketum Agus Suparmanto dan Sekjen PPP Taj Yasin Meimoen.

Bahkan, kemudian muncul SK 091/SK/DPP/W/X/2026 yang memberhentikan Muzihir sebagai ketua DPW NTB mengangkat Akri sebagai plt ketua.