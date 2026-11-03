Ketum MATAKIN: Ajaran Konghucu Sejalan dengan Gerakan Tobat Ekologis KLH

jpnn.com - Ketua Umum Dewan Rohaniwan/Pengurus Pusat Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) Budi Santoso Tanuwibowo mengatakan tindakan merusak alam sama artinya dengan melakukan pelanggaran moral paling berat.

Dalam ajaran Konghucu, tindakan tidak berbakti, baik kepada leluhur, orang tua, pimpinan, negara, maupun bumi, merupakan pelanggaran hukum tertinggi.

Budi menyampaikan itu saat menerima kunjungan silaturahmi Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat, di Gedung Khonghucu Yayasan Tepasalira, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (3/11/2026). Pertemuan ini digelar dalam rangka memperkuat kolaborasi lintas agama untuk mengusung Gerakan Tobat Ekologis Nasional.

Menurut Budi, ajaran Konghucu telah lama menanamkan etika lingkungan yang sangat ketat dalam kehidupan sehari-hari umatnya. Larangan menebang pohon sembarangan tanpa reboisasi, menangkap ikan atau burung dengan jaring yang terlalu rapat, hingga aturan berburu yang melukai hewan saat sedang tidur adalah bentuk nyata penghormatan terhadap keseimbangan ekosistem.

"Jadi, pelanggaran terhadap menebang pohon sembarangan sebelum waktunya tanpa mengganti itu dianggap sebagai perbuatan tidak berbakti. Begitu juga kalau menangkap ikan atau burung, tidak boleh pakai jaring yang lubangnya terlalu lengket, karena nanti anak-anaknya (ikan) tidak lepas," kata Budi di hadapan Menteri LH Jumhur dan rombongan.

Budi menjelaskan pelestarian lingkungan hidup tidak akan efektif jika hanya berhenti pada tataran teori di sekolah atau ajaran agama tanpa adanya keteladanan dan tindakan nyata. Dia pun mendorong agar pendekatan budaya disiplin, seperti kebiasaan membawa tas belanja sendiri saat bepergian sebagaimana diterapkan di negara maju, mulai dibiasakan secara masif di Indonesia.

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"Pada prinsipnya, kami siap membantu Gerakan Tobat Ekologis Nasional yang akan dicanangkan. Apapun programnya selama kami bisa bantu lakukan, kami pasti siap," ujar Budi.

Sementara itu, Menteri LH Jumhur Hidayat mengatakan silaturahminya itu dilakukan dalam rangkaian Gerakan Tobat Ekologis ke jajaran pengurus Pengurus Pusat Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN).