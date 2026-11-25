jpnn.com - KUBU RAYA - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar Jazuli Juwaini mendorong Pengurus Wilayah MA Kalimantan Barat memperluas jangkauan kelembagaan/organisasi, mengembangkan jaringan pendidikan, serta memperkuat peran pesantren MA seluruh wilayah provinsi itu.

Dia menyampaikan itu dalam rangkaian Pelantikan PW MA dan PW Muslimat Mathla’ul Anwar Provinsi Kalbar masa khidmat 2026–2031.

Acara berlangsung di Kampus 3 Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar.

Kegiatan dirangkaikan peletakan batu pertama pengembangan dan pembangunan Pesantren Mathla’ul Anwar Kampus 3.

Prosesi pelantikan PW MA Kalbar dipimpin langsung Jazuli Juwaini, sementara pelantikan Pengurus PW Muslimat Mathla’ul Anwar dilakukan oleh Ketum Pimpinan Pusat Muslimat Mathla’ul Anwar Hj. Neneng Siti Solihah, M.Pd.

Turut hadir sejumlah pejabat pemerintahan, aparat kepolisian (polda), Baznas Provinsi, dan perwakilan ormas Islam.

Mengusung tema “Meneguhkan Amanah, Memperkuat Ukhuwah, Membangun Peradaban Umat melalui Pendidikan, Dakwah, dan Sosial”, momentum ini menjadi penegasan komitmen MA terus memperkuat khidmat organisasi dalam membangun kualitas umat dan bangsa.

Jazuli mengatakan MA sebagai ormas Islam yang berdiri sejak 1916 memiliki sejarah panjang dan tanggung jawab besar untuk terus memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa.