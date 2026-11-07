Ketum Mathla'ul Anwar Dukung Langkah Tegas Presiden Prabowo Jaga Kedaulatan NKRI

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar Dr. KH. Jazuli Juwaini, M.A., M.M., mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas menjaga dan menegakkan kedaulatan NKRI dari berbagai bentuk ancaman, termasuk dugaan penyadapan ilegal.

Menurut Jazuli, persoalan penyadapan ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai ancaman terhadap pribadi presiden, melainkan harus ditempatkan sebagai persoalan serius yang menyangkut kedaulatan negara, keamanan nasional, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dia menilai penyadapan yang dilakukan secara ilegal, tanpa dasar hukum dan prosedur sah, terlebih disertai upaya penghilangan barang bukti elektronik, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum dan membahayakan kepentingan nasional.

"Siapa pun yang menjadi sasaran, praktik semacam ini tidak boleh ditoleransi," papar Jazuli, Sabtu (7/11).

Dia menilai dugaan penyadapan ilegal harus diusut secara menyeluruh karena berpotensi menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan sistem yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan perlindungan negara.

"Adanya pihak-pihak yang menggunakan instrumen negara secara ilegal untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau agenda tertentu, ini sangat berbahaya," katanya.

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Dia mengingatkan jangan sampai kepentingan nasional dikorbankan, bahkan digadaikan, demi kepentingan segelintir orang.

"Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik semacam ini," kata anggota DPR Fraksi PKS itu.