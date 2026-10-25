Ketum Mathla’ul Anwar Dukung MUI Tolak Konser Andrea Bocelli

jpnn.com - JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA) Jazuli Juwaini mendukung sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak rencana konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia.

“Bagi kami persoalan ini bukan sekadar pertunjukan musik, melainkan juga menyangkut konsistensi sikap bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina dan menentang segala bentuk penjajahan,” kata Jazuli, Minggu (25/10).

Sikap tersebut didasarkan pada pentingnya menjaga konsistensi dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina serta mempertimbangkan rekam jejak figur publik yang berkaitan dengan Israel.

Menurut Jazuli, rekam jejak figur publik merupakan salah satu aspek yang patut dipertimbangkan ketika pemerintah dan penyelenggara hendak menghadirkan mereka dalam kegiatan berskala internasional di Indonesia.

“Rekam jejak seorang figur publik, termasuk keterlibatan atau dukungannya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Israel, patut menjadi pertimbangan serius,” katanya.

Dia menambahkan bahwa MUI telah menyoroti rekam jejak Andrea Bocelli, termasuk penampilannya dalam kegiatan yang terkait dengan Friends of the Israel Defense Forces serta konsernya di Tel Aviv. “Fakta-fakta tersebut layak dicermati secara objektif dalam mengambil keputusan,” katanya.

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MUI menyampaikan penolakan terhadap rencana konser Andrea Bocelli dengan menyoroti sejumlah catatan terkait keterlibatan sang penyanyi dalam kegiatan yang berhubungan dengan Israel.

Dalam penjelasannya, MUI menyinggung penampilan Bocelli dalam kegiatan Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada 2010.