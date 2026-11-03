Ketum Mathla’ul Anwar Jazuli Juwaini Puji Ketegasan Kapolri Copot Kapolres Sukoharjo
Desak Pengusutan Transparan & Berpihak pada Korban
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar Dr. KH. Jazuli Juwaini, M.A., M.M., memuji ketegasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menonaktifkan Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena beserta tiga pejabat lain untuk proses pemeriksaan Propam menyusul polemik penggeledahan di Pesantren Tahfiz Hamalatul Qur’an.
Dia menilai langkah itu sebagai respons penting terhadap aspirasi masyarakat yang kecewa dan terluka atas cara aparat melakukan penggeledahan di lingkungan pesantren.
“Kami mengapresiasi ketegasan Kapolri yang telah mengambil langkah mencopot Kapolres Sukoharjo. Ini merupakan langkah penting untuk menjawab kekecewaan masyarakat," kata Jazuli dalam keterangan persnya, Selasa (3/11).
Namun demikian, Jazuli menegaskan bahwa pencopotan pejabat tidak boleh menjadi akhir dari penanganan kasus ini.
Anggota DPR RI itu berharap pengusutan kasus ini dilakukan secara transparan, objektif, dan menyeluruh.
"Dengan menempatkan kepentingan serta pemulihan korban sebagai prioritas utama, baik para santri maupun pengasuh pesantren," ungkap Jazuli.
Menurut dia, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan proporsional.
Jazuli mengatakan jangan sampai tindakan aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru menimbulkan trauma psikologis, ketakutan, dan dampak sosial yang luas bagi santri serta lingkungan pesantren.
Ketum PB Mathla’ul Anwar Jazuli Juwaini memuji ketegasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menonaktifkan Kapolres Sukoharjo Andhika Dharma Sena.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Apresiasi Gus Salam soal Ketegasan Kapolri dalam Insiden di Sukoharjo
- AKBP Andika Dicopot Kapolri Suyudi, Sekjen PBNU Bilang Begini
- Penggeledahan Ponpes Bikin AKBP Andika Kehilangan Jabatan
- Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena Dicopot Kapolri terkait Penggeledahan Ponpes
- Beri Kuliah Umum di Gontor, Ibas Ajak Santriwati Jadi Pencipta Teknologi
- Segera Bentuk TGPF soal Polisi Menggeledah Ponpes di Sukoharjo