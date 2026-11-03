Ketum Mathla’ul Anwar Jazuli Juwaini Puji Ketegasan Kapolri Copot Kapolres Sukoharjo

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar Dr. KH. Jazuli Juwaini, M.A., M.M., memuji ketegasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menonaktifkan Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena beserta tiga pejabat lain untuk proses pemeriksaan Propam menyusul polemik penggeledahan di Pesantren Tahfiz Hamalatul Qur’an.

Dia menilai langkah itu sebagai respons penting terhadap aspirasi masyarakat yang kecewa dan terluka atas cara aparat melakukan penggeledahan di lingkungan pesantren.

“Kami mengapresiasi ketegasan Kapolri yang telah mengambil langkah mencopot Kapolres Sukoharjo. Ini merupakan langkah penting untuk menjawab kekecewaan masyarakat," kata Jazuli dalam keterangan persnya, Selasa (3/11).

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Namun demikian, Jazuli menegaskan bahwa pencopotan pejabat tidak boleh menjadi akhir dari penanganan kasus ini.

Anggota DPR RI itu berharap pengusutan kasus ini dilakukan secara transparan, objektif, dan menyeluruh.

"Dengan menempatkan kepentingan serta pemulihan korban sebagai prioritas utama, baik para santri maupun pengasuh pesantren," ungkap Jazuli.

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Menurut dia, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan proporsional.

Jazuli mengatakan jangan sampai tindakan aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru menimbulkan trauma psikologis, ketakutan, dan dampak sosial yang luas bagi santri serta lingkungan pesantren.