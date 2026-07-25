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Ketum Mathla'ul Anwar Lakukan Konsolidasi dengan Keluarga Besar MA Se-Sulsel di UMI Makassar

Ketum Mathla'ul Anwar Lakukan Konsolidasi dengan Keluarga Besar MA Se-Sulsel di UMI Makassar
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Ketua Umum Pengurus Besar Mathla'ul Anwar (PB MA) Dr. K,H. Jazuli Juwaini, MA, MM, menghadiri Dialog Pengembangan Dakwah Mathla'ul Anwar di Sulawesi Selatan, yang digelar digelar di Aula Gedung Menara Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar, Sulsel, Jumat (24/7). Foto: Source for JPNN.com.

jpnn.com - MAKASSAR - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla'ul Anwar (PB MA) Dr. K,H. Jazuli Juwaini, MA, MM, menghadiri Dialog Pengembangan Dakwah Mathla'ul Anwar di Sulawesi Selatan.

Kegiatan itu digelar di Aula Gedung Menara Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar, Sulsel, Jumat (24/7).

Ketum Jazuli yang hadir didampingi Anggota DPR RI Dapil II Sulsel Ismail Bachtiar, SKM, MM, itu disambut langsung Ketua Pengurus Wilayah (PW) MA Sulsel Dr. K.H. Hasanna Lawang Ibrahim, Lc., MA dan jajaran, serta diterima Wakil Rektor IV UMI Dr. K.H. Muhammad Ishaq Samad, MA.

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Setelah acara bersama keluarga besar MA, Jazuli didaulat menjadi khatib dan imam Salat Jumat di Masjid UMI dan dilanjutkan berdialog dengan Rektor UMI Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H. dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf UMI Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, SE, MS.

Dialog Keumatan dan Kebangsaan MA Sulsel

Dialog Pengembangan Dakwah Mathla'ul Anwar di Sulawesi Selatan diharapkan menjadi momentum mempererat sinergi antara MA dan UMI dalam penguatan dakwah, pendidikan, serta kontribusi nyata bagi kemajuan umat, bangsa, dan negara.

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Dalam sambutannya mewakili jajaran pimpinan UMI, Ishaq Samad menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketum Jazuli di kampus tersebut. Dia menyatakan bahwa UMI sebagai kampus pendidikan dan dakwah  sangat terbuka membangun kolaborasi dengan MA dalam berbagai bidang, khususnya pengembangan dakwah dan pendidikan. “UMI adalah kampus pendidikan dan dakwah. Kami berharap ketua umum dapat memberikan pencerahan mengenai wawasan keumatan dan kebangsaan. Salam hormat dari rektor dan pembina UMI," ujarnya.

Sementara itu, Hasanna Lawang Ibrahim dalam sambutannya mengatakan MA telah lama hadir di Sulsel dan banyak tokoh yang bergabung. Namun, dia mengakui bahwa masih perlu penguatan dan pengembangan MA di Sulsel agar kontribusinya dirasakan masyarakat luas.

Ketum PB Mathla’ul Anwar Jazuli Juwaini melakukan konsolidasi dengan keluarga besar MA se-Sulsel di UMI Makassar.

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