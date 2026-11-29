jpnn.com, MADIUN - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah KH Haedar Nashir mengutuk kasus perundungan dan kekerasan terhadap siswi di Kota Malang, SN (17) yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah KH Haedar Nashir mengutuk keras kasus perundungan dan kekerasan terhadap siswi berinisial SN (17) di Kota Malang yang menyebabkan korban meninggal dunia.

"Kita menyesalkan, memprihatinkan, dan mengutuk setiap tindakan perundungan, apalagi sampai mengorbankan nyawa," ujar Haedar usai menghadiri Resepsi Milad Ke-114 Muhammadiyah, Milad ke-64 RSI Siti Aisyiyah Madiun, serta peluncuran Universitas Muhammadiyah Jawa Timur (UMJT) di Kota Madiun, Jawa Timur, Minggu (29/11/2026).

Selain mengecam tindakan tersebut, Haedar juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan serta mendoakan agar mereka diberi kekuatan dan ketabahan. Menurutnya, insiden tragis ini menjadi keprihatinan serius bagi dunia pendidikan maupun seluruh lapisan masyarakat

Haedar menilai seharusnya anak-anak yang duduk di bangku sekolah fokus belajar dan menimba ilmu, namun justru menjadi pelaku perundungan bahkan hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Karenanya, Haedar mendorong pihak kepolisian untuk mengusut tuntas perkara tersebut. Menurutnya, setiap perundungan harus diselesaikan secara hukum. Hal tersebut diperlukan karena setiap lembaga pendidikan sangat rentan dengan perilaku perundungan antar-siswa.

Organisasi tersebut juga mendorong pemerintah daerah dan institusi pendidikan memperkuat sistem pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak, baik di dalam maupun di luar lingkungan pendidikan.

Dengan adanya proses hukum yang tegas, harapannya dapat memberikan efek jera dan pembelajaran, sehingga tidak ada kejadian serupa di masa mendatang.