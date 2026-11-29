Ketum Muhammadiyah Kecam Kekerasan terhadap Siswi di Malang dan Sampaikan Belasungkawa
jpnn.com, MADIUN - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah KH Haedar Nashir mengutuk kasus perundungan dan kekerasan terhadap siswi di Kota Malang, SN (17) yang menyebabkan korban meninggal dunia.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah KH Haedar Nashir mengutuk keras kasus perundungan dan kekerasan terhadap siswi berinisial SN (17) di Kota Malang yang menyebabkan korban meninggal dunia.
"Kita menyesalkan, memprihatinkan, dan mengutuk setiap tindakan perundungan, apalagi sampai mengorbankan nyawa," ujar Haedar usai menghadiri Resepsi Milad Ke-114 Muhammadiyah, Milad ke-64 RSI Siti Aisyiyah Madiun, serta peluncuran Universitas Muhammadiyah Jawa Timur (UMJT) di Kota Madiun, Jawa Timur, Minggu (29/11/2026).
Selain mengecam tindakan tersebut, Haedar juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan serta mendoakan agar mereka diberi kekuatan dan ketabahan. Menurutnya, insiden tragis ini menjadi keprihatinan serius bagi dunia pendidikan maupun seluruh lapisan masyarakat
Haedar menilai seharusnya anak-anak yang duduk di bangku sekolah fokus belajar dan menimba ilmu, namun justru menjadi pelaku perundungan bahkan hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
Karenanya, Haedar mendorong pihak kepolisian untuk mengusut tuntas perkara tersebut. Menurutnya, setiap perundungan harus diselesaikan secara hukum. Hal tersebut diperlukan karena setiap lembaga pendidikan sangat rentan dengan perilaku perundungan antar-siswa.
Organisasi tersebut juga mendorong pemerintah daerah dan institusi pendidikan memperkuat sistem pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak, baik di dalam maupun di luar lingkungan pendidikan.
Dengan adanya proses hukum yang tegas, harapannya dapat memberikan efek jera dan pembelajaran, sehingga tidak ada kejadian serupa di masa mendatang.
Ketum Muhammadiyah KH Haedar Nashir mengutuk kasus perundungan dan kekerasan terhadap siswi di Kota Malang, SN (17) yang menyebabkan korban meninggal dunia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Novita Hardini Desak Pengusutan Menyeluruh Kasus Kematian Silva di Malang
- Soroti Kasus Perundungan Siswi SMA di Malang, Ayu Ting Ting: Usut Sampai Tuntas
- Geram Kasus Perundungan Berujung Kematian, Ashanty Desak Revisi UU SPPA
- Komisi III DPR Kawal Penuh Kasus Penganiayaan yang Tewaskan Siswi di Malang
- Siswi di Malang Tewas Diduga Dianiaya, DPR Minta Pengusutan Tuntas
- Innalillahi, Siswi SMA di Malang Meninggal Setelah Dianiaya Temannya, Polisi Turun Tangan