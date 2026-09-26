Ketum NasDem Kenang Sosok Guruh Soekarnoputra sebagai Budayawan Sejati

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengaku dekat dengan sosok putra Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno, Guruh Soekarnoputra yang meninggal dunia pada Sabtu (26/9).

"Seorang sahabat dalam perkenalan yang cukup panjang. Dia telah berpulang. Kita mendoakan agar dia ditempatkan di sisi yang baik," kata dia ditemui di rumah duka, Jakarta, Sabtu (26/9).

Paloh mengenang Guruh sebagai sosok budayawan yang sejak muda sudah mendirikan kelompok seni Swara Mahardhika.

"Dia merupakan sosok yang melahirkan banyak kreativitas dari seni tari dan budaya kita," ujar pendiri Media Group itu.

Paloh mengatakan dalam sebuah kesempatan pernah berkomunikasi dengan Guruh untuk berbicara masalah politik.

Kepada Paloh, Guruh ketika itu bertanya soal kepantasan pencipta lagu Kala Sang Surya Tenggelam itu untuk menjadi pucuk pimpinan PDI.

Namun, dia kepada Guruh mengingatkan adik Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk lebih fokus ke seni ketimbang berpolitik.

"Nah, saya ingatkan, sebenarnya sebagai kakak saya bilang, kamu lebih cocok untuk lebih fokus di dalam bidang seni budaya," ujarnya.