Ketum Nasdem Surya Paloh Usulkan PT 7 Persen, Begini Sikap Partai di DPR dan Nonparlemen, Simak

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyebut parpolnya bakal konsisten mendorong ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) di angka tujuh persen seperti diusulkan pada 2020.

"Saya pikir biasanya NasDem itu seharusnya tetap konsisten saja di situ, kecuali ada perubahan-perubahan yang berarti sekali, ya," kata Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (21/2).

NasDem, kata Paloh, merasa banyaknya partai di Tanah Air seperti saat ini bisa disederhanakan melalui penerapan PT tujuh persen.

Dia mengatakan penyederhanaan partai di parlemen bisa membuat roda pemerintahan efektif dan stabil.

"Menjaga stabilitas pemerintahan maupun juga bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki," kata Paloh.

Belakangan, beberapa partai yang berada di parlemen atau nonparlemen bersikap menyikapi usul PT 7 persen. Seperti apa?

1. PDI Perjuangan

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebut langkah menaikkan angka PT memang perlu dipertimbangkan.