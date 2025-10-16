Ketum Ormas PETIR Ditangkap Polisi, Diduga Memeras Sejumlah Perusahaan di Riau  

menu
Tampak Ketum Ormas Petir JS mengenakan baju tahanan orange setelah ditangkap. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Ditreskrimum Polda Riau menangkap Ketua Umum Organisasi Masyarakat (Ormas) PETIR berinisial JS.

JS ditangkap oleh Tim Raga (Riau Anti Geng dan Anarkisme) bersama Unit IV Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Riau di salah satu coffee shop di kawasan hotel Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, pada Senin malam (13/10).

Ia diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan di Provinsi Riau.

Baca Juga:

Setelah diamankan ke Mapolda Riau, JS kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Direktur Reskrimum Polda Riau AKBP Sunhot Silalahi membenarkan penangkapan tersebut.

“Inisial JS kami amankan atas dasar laporan warga yang merasa resah atas tindakan pemerasan yang dilakukan oleh yang bersangkutan,” ujar Sunhot Kamis (16/10).

Baca Juga:

Menurut hasil penyelidikan, JS diduga menggunakan kedok sebagai aktivis lembaga swadaya masyarakat yang mengatasnamakan perjuangan hak-hak masyarakat.

Namun, jabatan itu justru disalahgunakan untuk melakukan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan.

