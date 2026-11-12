Ketum P3MUDA: Presiden Prabowo Perlu Sosok Wapres yang Mampu Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum P3MUDA Iip Miftahul Khoiry menyampaikan pandangannya terkait dinamika pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menurutnya, apabila proses tersebut berlanjut sesuai ketentuan konstitusi, momentum ini harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kualitas kepemimpinan dan efektivitas pemerintahan nasional.

Di sisi lain, Iip Miftahul Khoiry menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Gibran Rakabuming Raka atas pengabdian, kontribusi, serta kesempatan yang telah diberikan untuk menjadi bagian dari kepemimpinan nasional.

Menurutnya, setiap pemimpin memiliki perjalanan, tantangan, dan kontribusi masing-masing dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kami menghargai dan mengapresiasi pengabdian Mas Gibran selama menjalankan amanah sebagai Wakil Presiden. Terlepas dari berbagai dinamika politik yang berkembang, kita harus tetap menghormati setiap kontribusi dan proses demokrasi yang berjalan. Bangsa ini membutuhkan sikap saling menghargai, kedewasaan politik, dan semangat untuk terus bergerak maju," ujar Iip, Kamis (12/6).

Iip menegaskan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan seorang wapres yang tidak hanya memiliki legitimasi politik, tetapi juga kapasitas kepemimpinan, pengalaman, integritas, serta kemampuan untuk membantu Presiden menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

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"Presiden Prabowo membutuhkan pendamping yang benar-benar mampu bekerja, memahami persoalan bangsa, memiliki kapasitas manajerial, serta dapat membantu menerjemahkan visi dan program Presiden menjadi kebijakan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," ujar Iip.

Iip juga berpandangan bahwa pemilihan sosok Wakil Presiden ke depan tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan bagi-bagi kekuasaan maupun kepentingan kelompok politik tertentu.