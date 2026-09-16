Ketum Partai Pemerintah Bertemu, Gerindra Setuju Ambang Batas Parlemen Jadi 5 Persen
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono menyebutkan ketum partai pendukung pemerintah memang sempat bertemu untuk membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Sugi sapaan Sugiono menyebut Gerindra pada pertemuan ketum partai diwakilkan oleh Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad.
"Partai Gerindra waktu itu diwakili oleh Pak Dasco selaku ketua harian untuk membicarakan mengenai hal-hal yang yang perlu dibicarakan dalam rangka UU Pemilu," kata dia menjawab awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Pria yang menjabat Menteri Luar Negeri (Menlu) itu mengaku tak tahu lokasi dan waktu persis pertemuan ketum partai pendukung pemerintah membahas RUU Pemilu.
Sebab, Sugi sedang berada di New Delhi, India untuk mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam forum BRICS ketika pertemuan ketum dilaksanakan.
"Saya tidak tahu persis di mana karena pada saat itu saya mendampingi Presiden ke BRICS. iya, iya ke New Delhi," ujarnya.
Sugi mengatakan pertemuan para ketum partai satu di antaranya membahas ambang batas parlemen di RUU Pemilu.
Menurutnya, Gerindra dalam pertemuan mengaku setuju ambang batas parlemen menjadi lima dari sebelumnya empat persen.
Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono menyebutkan ketum partai pendukung pemerintah memang sempat bertemu untuk membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bung Komar: 5 Persen Jadi Angka Ideal Ambang Batas Parlemen
- Setelah Pertemuan Ketum Partai, Komisi II Bakal Bentuk Panja RUU Pemilu
- Usulan Ambang Batas Parlemen Bergulir di Angka 4-5 Persen, Dede Yusuf: Sangat Masuk Rasio
- Golkar & PKS Capai Kesepahaman: Ambang Batas Parlemen di Angka 5 Persen
- Prabowo: BRICS Wadah Menyatukan Suara Negara Berkembang
- Presiden Prabowo Sebut Indonesia Siap Perkuat Ketahanan Pangan Dunia