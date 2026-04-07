Ketum Pasbata: Narasi Mengarah pada Upaya Mendelegitimasi Pemerintah Harus Dilawan

Ketum Pasbata: Narasi Mengarah pada Upaya Mendelegitimasi Pemerintah Harus Dilawan
Ketua Umum PASBATA Prabowo, David Febrian. Foto: supplied

jpnn.com - Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Prabowo, David Febrian menyoroti berkembangnya narasi yang dinilai tidak lagi sebatas kritik, melainkan mengarah pada upaya mendelegitimasi pemerintahan yang sah.

David menyinggung pernyataan yang beredar di ruang publik, termasuk yang dikaitkan dengan pengamat seperti Saiful Mujani dan Islah Bahrawi.

Menurutnya, pola komunikasi yang dibangun telah melewati batas kewajaran kritik dan cenderung mendorong opini publik untuk meragukan legitimasi negara.

"Kalau kritik itu berbasis data dan solusi, itu sehat. Tapi kalau yang dibangun adalah narasi seolah pemerintah tidak bekerja, seolah rakyat diabaikan, itu bukan lagi kritik—itu provokasi yang berbahaya," kata David.

Dia bahkan menyebut pendekatan tersebut sebagai cara-cara yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi merusak tatanan demokrasi.

"Ini cara pengecut. Ingin menjatuhkan kepercayaan publik tanpa berhadapan secara terbuka melalui mekanisme demokrasi," ujarnya.

David menegaskan bahwa berbagai program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan penguatan pendidikan melalui sekolah rakyat, merupakan bukti konkret kerja negara yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam narasi publik.

"Program nyata ada, kerja nyata berjalan. Tapi itu sengaja tidak dibahas. Yang diangkat justru narasi negatif. Ini tidak objektif," lanjutnya.

Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Prabowo, David Febrian menyoroti berkembangnya narasi yang dinilai upaya mendelegitimasi pemerintahan yang sah.

