Ketum PB MA Jazuli Juwaini: Mathla’ul Anwar Kian Bersinar di Yogyakarta
jpnn.com - BANTUL - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar Dr. K.H. Jazuli Juwaini, M.A., M.M., meresmikan dan melantik Pengurus Wilayah MA Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sekaligus Daerah (PD) Mathla’ul Anwar Kabupaten Bantul, di Bantul, Minggu (4/9).
Peresmian PW MA DIY itu menjadi bagian dari penguatan struktur organisasi Mathla’ul Anwar secara nasional. Pengurus Wilayah MA DIY tercatat sebagai PW ke-31 yang telah diresmikan PB Mathla’ul Anwar.
Jazuli berharap kehadiran PW MA DIY kian mengokohkan kiprah Mathla’ul Anwar di Yogyakarta melalui tiga risalah utama organisasi, yakni pendidikan, dakwah, dan sosial.
Menurut dia, kehadiran Mathla’ul Anwar di Yogyakarta harus menjadi bagian dari upaya memperkuat dakwah Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
Oleh karena itu, Mathla’ul Anwar siap membangun kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam yang telah lebih dahulu berkembang di Yogyakarta, termasuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
“Mathla’ul Anwar hadir untuk bersama-sama memperkuat sinar dakwah Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Kami tidak datang untuk berkompetisi, tetapi berkolaborasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi umat, bangsa, dan negara,” ujar Jazuli, Minggu (4/10).
Jazuli juga mengapresiasi langkah PW MA DIY yang meskipun baru resmi berdiri, telah menunjukkan aktivitas nyata di bidang pendidikan.
Salah satunya melalui Santren School yang menaungi pendidikan PAUD dan TPA Islam Terpadu di Jetis Bantul, serta menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) program Kejar Paket B dan C di Imogiri.
Ketum Mathlaul Anwar Jazuli Juwaini meresmikan dan melantik PW MA DIY dan PD MA Kabupaten Bantul. Ini pesan pentingnya
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