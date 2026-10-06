Ketum PB Mathlaul Anwar Apresiasi Pemerintah tak Izinkan Konser & Tolak Visa Israel Houghton

jpnn.com - JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar Dr. K.H. Jazuli Juwaini, M.A., M.M., mengapresiasi dan mendukung sikap tegas Pemerintah RI yang tak mengizinkan konser musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton bersama Israel & New Breed di Indonesia.

Dia pun memberikan apresiasi dan dukungan kepada Pemerintah RI yang memastikan akan menolak permohonan visa bagi Israel Houghton.

Jazuli mengatakan bahwa persoalan itu bukan menyangkut agama, identitas, ataupun nama seseorang.

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Namun, dia mengatakan yang menjadi perhatian adalah sikap politik dan rekam jejak dukungan terhadap Israel, serta potensi suatu kegiatan publik dimanfaatkan untuk menyampaikan propaganda atau kampanye politik yang bertentangan dengan posisi Indonesia terhadap Palestina.

“Kami mengapresiasi dan mendukung sikap tegas Pemerintah Indonesia. Keputusan untuk tidak memberikan izin konser dan menolak visa Israel Houghton merupakan langkah yang sejalan dengan sikap dan politik luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan,” ujar Jazuli Juwaini, Selasa (6/10).

Sebelumnya, pemerintah menyatakan tidak akan mengizinkan rencana pertunjukan Til The Whole World Knows Tour 2026 di Jakarta pada 24 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Imigrasi Herdarsam Marantoko menyatakan apabila Israel Houghton mengajukan visa, permohonan tersebut akan ditolak dengan mempertimbangkan rekam jejak dukungannya terhadap Israel, kepentingan masyarakat, harmoni sosial, dan keamanan nasional.

Pemerintah telah menjelaskan bahwa kekhawatiran tersebut muncul karena kegiatan musik serupa di sejumlah negara pernah dikaitkan dengan kampanye politik untuk mendukung Israel.