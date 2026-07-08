Ketum PB Mathla’ul Anwar & Bersilaturahmi dengan Kepala BIN, Tegaskan Komitmen Memajukan NKRI

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PB MA) Jazuli Juwaini bersilaturahmi dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Muhammad Herindra.

Jazuli hadir bersama jajaran PB MA, Ketua Majelis Amanah Embay Mulya Syarif, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Arif Rahman, Wakil Ketua Umum Bidang Dakwah Muhammad Mursyid, serta Sekretaris Jenderal Yanuar Arif Wibowo.

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat persatuan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mendorong kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

“Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia membutuhkan peran aktif organisasi kemasyarakatan Islam dalam menyebarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin, memperkuat persaudaraan, serta mendorong kemajuan bangsa,” kata Jazuli.

Dia menambahkan bahwa kehadiran jajaran PB MA merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan sekaligus menyatakan kesiapan organisasi dalam berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa guna menjaga persatuan dan kemajuan NKRI.

“Mathla’ul Anwar siap berkolaborasi dalam misi besar tersebut, yaitu mewujudkan Indonesia yang kuat, maju, bersatu, dan sejahtera,” ungkap Jazuli.

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Menurut Jazuli, ormas Islam memiliki posisi strategis dalam menjaga harmoni sosial dan memperkokoh kohesi kebangsaan. Dakwah keagamaan harus menjadi kekuatan yang menenteramkan, mencerahkan, dan menyatukan masyarakat di tengah berbagai tantangan zaman.

“Islam harus terus dihadirkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dakwah harus merekatkan, bukan memecah belah; menguatkan optimisme, bukan menebarkan ketakutan; serta mendorong umat untuk maju dan berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara,” katanya.