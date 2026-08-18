Ketum PB Mathla’ul Anwar Hadiri Convocation Universitas Fatoni Thailand

jpnn.com - THAILAND - Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Mathla’ul Anwar, Dr. K.H. Jazuli Juwaini, M.A., M.M., menghadiri Convocation atau Wisuda Akbar Universitas Fatoni di Pattani, Thailand Selatan.

Kehadiran Jazuli itu dalam rangka memenuhi undangan resmi Rektor Universitas Fatoni, Prof. Dr. Ismail Luthfi. Kehadiran Jazuli itu juga merupakan bagian dari hubungan baik yang telah terjalin dengan rektor serta Universitas Fatoni.

Jazuli Juwaini tercatat telah beberapa kali memenuhi undangan dari Universitas Fatoni dalam berbagai kesempatan.

Jazuli memperkenalkan Mathla’ul Anwar sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan Islam tertua di Indonesia yang telah berdiri sejak 1916.

Saat ini, MA memiliki lebih dari 3.000 madrasah serta satu perguruan tinggi, yakni Universitas Mathla’ul Anwar.

Menurut Jazuli, keberadaan Universitas Mathla’ul Anwar sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi mitra strategis Universitas Fatoni dalam berbagai bidang akademik dan pengembangan pendidikan tinggi.

“Ke depan sangat terbuka peluang kerja sama antara Universitas Mathla’ul Anwar dengan Universitas Fatoni, baik dalam bidang akademik, riset, publikasi ilmiah, pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, maupun bidang-bidang lainnya,” ujar Jazuli dalam keterangannya, Selasa (18/8).

Dia menilai kerja sama tersebut tidak hanya penting bagi pengembangan kedua institusi pendidikan. Namun, kata dia, juga dapat menjadi bagian dari penguatan jejaring pendidikan Islam Indonesia dan Thailand, khususnya di kawasan Asia Tenggara.