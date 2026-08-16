Ketum PB Mathla’ul Anwar Jazuli Juwaini Bersilaturahmi dengan Rektor Unhan

jpnn.com - SENTUL - Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Mathla’ul Anwar, Dr. K.H. Jazuli Juwaini, M.A., M.M., bersilaturahmi dengan Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal (Purn) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., di Kampus Unhan RI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/8).

Jazuli dalam silaturahmi tersebut memperkenalkan Mathla’ul Anwar sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa. Mathla’ul Anwar yang berdiri sejak 1916, itu saat ini memiliki satu universitas dengan tujuh fakultas, lebih dari 3.000 madrasah, serta jaringan anggota yang mencapai sekitar 12–17 juta orang.

Jazuli berharap kader dan generasi muda berprestasi dari madrasah maupun sekolah Mathla’ul Anwar dapat memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan di Unhan yang dikenal memiliki sistem pendidikan berkualitas, sekaligus kuat dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan pertahanan negara.

Menurut Jazuli, akses pendidikan di Unhan RI bagi generasi muda Mathla’ul Anwar akan menjadi peluang strategis untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang memiliki kompetensi akademik, karakter kebangsaan, serta komitmen terhadap pertahanan dan kemajuan Indonesia.

“Kami berharap ada kader-kader generasi muda dari madrasah dan sekolah Mathla’ul Anwar yang dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Pertahanan RI, sebuah universitas yang kuat menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan pertahanan negara dengan kualitas sistem serta kurikulum yang terbaik,” kata Jazuli.

Anggota DPR RI itu juga menyampaikan harapan agar terdapat peluang atau kuota bagi generasi muda dari ormas Islam, termasuk Mathla’ul Anwar, untuk mengikuti seleksi masuk Unhan RI sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi yang berlaku.

“Kami sangat bersyukur apabila Unhan memberikan kesempatan bagi generasi ormas Islam seperti Mathla’ul Anwar sesuai dengan syarat dan kualifikasi. Dengan demikian, makin banyak generasi bangsa yang mendapatkan pendidikan dengan kualitas terbaik seperti di Unhan,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Anton Nugroho menyambut baik silaturahmi dan harapan yang disampaikan Jazuli Juwaini.