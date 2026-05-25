Ketum PB Mathla'ul Anwar: Pelayanan Haji Tahun Ini Harus Lebih Profesional

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum PB Mathla'ul Anwar Dr. K.H. Jazuli Juwaini, MA, mendoakan seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kekuatan, kesehatan, kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah, serta memperoleh predikat haji yang mabrur. Jazuli menyampaikan itu menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji 1447 H.

“Puncak haji, kami doakan seluruh jemaah diberikan kekuatan, kesehatan, dan haji yang mabrur sehingga kembali ke Tanah Air membawa kebaikan bagi bangsa,” ujar Jazuli, Senin (25/5).

Jazuli pun berharap seluruh persiapan dan pelaksanaan pelayanan haji oleh pemerintah tahun ini dapat berjalan jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Dia mengatakan bahwa momentum tahun pertama pascapembentukan Kementerian Haji, harus menjadi titik awal peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan haji secara menyeluruh.

“Kamj berharap pelayanan pemerintah melalui Amirul Hajj, Kementerian Haji, dan seluruh jajaran petugas tahun ini jauh lebih baik bahkan excellence, sehingga makin terasa perbaikan kualitas pelayanan kepada jamaah,” ungkapnya.

Anggota DPR Fraksi PKS itu menekankan pentingnya manajemen dan tata kelola haji yang makin profesional, responsif, dan berorientasi pada keselamatan serta kenyamanan jemaah.

Dengan pengelolaan yang baik, dia berharap pelaksanaan haji tahun ini dapat berlangsung aman, tertib, dan minim persoalan.

“Manajemen tata kelola haji harus lebih profesional, pelayanan meningkat, bahkan diharapkan zero accident, sehingga seluruh jemaah aman, nyaman, dan memiliki kesan yang baik selama menjalankan ibadah haji,” katanya.